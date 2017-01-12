Затримали активістів «Правого сектору», які зірвали судове засідання

Сьогодні, 12 січня, близько опівдня більше десяти невідомих у камуфляжній формі та балаклавах увірвалися до зали районного суду у Зборові.

Саме в цей час там тривало судове засідання щодо вбивства громадського активіста з Кременеччини Віталія Ващенка.

На момент дебошу в залі перебували підозрювані, члени колегії суддів, родичі загиблого та інші громадяни.

Невідомі увірвалися в зал засідань та кинули в клітку з чотирма підозрюваними дві скляні банки з рідиною, схожою на кров. В результаті один із затриманих отримав ушкодження.

Хулігани після цього вибігли та сіли у бус, який належить організації «Правий сектор» та поїхали до Тернополя.

Дорогою їх зупинили працівники поліції і супроводили до обласного центру. Близько 13 год. на вулиці Руській, поблизу церкви Різдва Христового, невідомі почали тікати з мікроавтобуса. Правоохоронці, застосовуючи спецзасоби, затримали 13 чоловіків, яких доправили до міського відділу поліції, встановлюються їхні особи та причетність до скоєння хуліганства у залі суду.

Слідчі Зборівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 296 частина 2 ККУ – хуліганство, вчинене групою осіб, повідомляє «Досьє 102».

Нагадаємо, наприкінці травня двоє невідомих напали і побили громадського активіста, члена Народної Ради міста Кременця Віталія Ващенка. Чоловік від отриманих травм помер у лікарні.

Правоохоронці затримали виконавців та посередника замовлення вбивства.