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Біля Тернополя собаки загризли жінку
Сьогодні зранку, на хуторі Шаварівка, в районі лісопосадки села Петриків, син знайшов тіло 85-річної матері.
Про це повідомляє «Досьє 102».
Жінка мешкала у Тернополі на вулиці Карпенка.
На хутір вона ходила практично щодня годувати своїх собак, бо у них там знаходиться дача. 15 січня тернополянка також пішла туди, але додому не повернулася. Тому син пішов шукати матір наступного дня вранці.
Підходячи до села, на лісовій дорозі він побачив тіло без голови, за зовнішніми ознаками схоже на його матір.
При попередньому огляді тіла слідчі встановили, що на жінку, скоріш за все, напали собаки, бо навкруги багато слідів лап.
Тварини згризли голову та кисть руки загиблої. При попередньому огляді судмедексперт встановив, що жінка спочатку замерзла, а вже потім її знайшли собаки.
Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ – нещасний випадок.
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