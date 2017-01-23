Під колесами автомобіля загинув перехожий

Під колеса автомобіля на Збаражчині потрапив перехожий.

Аварія трапилася на автодорозі «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» 22 січня близько 18:30 неподалік села Чернихівці Збаразького району.

Водій автомобіля «ВАЗ 21053» збив чоловіка - жителя села Чернихівці, 1985 року народження. Потерпілий переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Врятувати життя чоловікові не вдалося. Його травми виявилися несумісні із життям. Він помер на місці автопригоди ще до приїзду швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, водій автомобіля був тверезий, але остаточні результати і висновки нададуть медики. Судово-медична експертиза встановить і стан загиблого на момент ДТП.

Кермувальник стверджує, що дорога не освітлювалася, а чоловік вибіг на трасу раптово. Він його помітив за мить до зіткненні і не встиг загальмувати.

За даним фактом порушене кримінальне провадження за статтею 286 частина 2 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Триває слідство, повідомляє Відділ комунікації ГУНП Тернопільської області.