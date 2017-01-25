В результаті аварії, яка трапилася сьогодні на Тернопільщині, до лікарні потрапило більше десяти людей.

На трасі Шумськ-Тернопіль перекинувся мікроавтобус «Mercedes Sprinter». За словами правоохоронців, транспорт о 12 годині виїхав з Шумська. У салоні перебувало більше двадцяти людей, серед яких - одна дитина.

За вісім кілометрів від місця відправки автобус почало заносити та кидати зі сторони в сторону. Попередня причина цього - ожеледь на дорозі. Свідки кажуть, що водій втратив контроль над автобусом і намагався всіляко відновити керування транспортним засобом. Проте зробити це йому не вдалося і автобус перекинувся на узбіччі.

До медзакладу наразі звернулося дванадцять потерпілих, одного забрали до реанімації. У деяких людей медики фіксують переломи.

Правоохоронці працюють на місці автопригоди, аби встановити остаточну причину ДТП, інформують у Відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.