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На трасі Шумськ-Тернопіль перекинувся мікроавтобус
В результаті аварії, яка трапилася сьогодні на Тернопільщині, до лікарні потрапило більше десяти людей.
На трасі Шумськ-Тернопіль перекинувся мікроавтобус «Mercedes Sprinter». За словами правоохоронців, транспорт о 12 годині виїхав з Шумська. У салоні перебувало більше двадцяти людей, серед яких - одна дитина.
За вісім кілометрів від місця відправки автобус почало заносити та кидати зі сторони в сторону. Попередня причина цього - ожеледь на дорозі. Свідки кажуть, що водій втратив контроль над автобусом і намагався всіляко відновити керування транспортним засобом. Проте зробити це йому не вдалося і автобус перекинувся на узбіччі.
До медзакладу наразі звернулося дванадцять потерпілих, одного забрали до реанімації. У деяких людей медики фіксують переломи.
Правоохоронці працюють на місці автопригоди, аби встановити остаточну причину ДТП, інформують у Відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.
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