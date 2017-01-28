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Хлопець зі злості підпалив три приміщення

PM596image00120-річний збаражчанин вирішив спалити приміщення представництва МСЛ, бо програв ставки.  Під гарячу руку зловмисника потрапили ще й пивний магазин та крамничка з м’ясними виробами.

Зі слів начальника Збаразького відділення поліції Віталія Присяжнюка, в одному з підпалених приміщень спрацювала сигналізація. Поліцейські виїхали на місце події і побачили, що хтось намагався вчинити підпал. Вогонь, на щастя, не розгорівся, лише були задимлені та частково сплавлені захисні ролети. Під час огляду поліцейські помітили також сліди горіння біля сусідньої крамниці, а за кілька метрів диміло біля дверей та вікна офісу, де знаходиться представництво лотереї МСЛ.

Юнак неповнолітнім притягувався до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів. Вже багато років  хлопець мешкає тільки з бабусею, а мати перебуває за кордоном.

Як стало відомо поліцейським, до протиправного вчинку молодика спонукала жага помсти за витрачені на лотерейні ставки кошти. Програвши чималу суму, збаражчанин вирішив спалити приміщення, де приймали ставки.

О 3 годині ночі на заправці придбав пляшку пального. Ним облив двері та вікно офісного приміщення і пустив вогонь.  Дорогою зі злості облив бензином і підпалив ще два торгових приміщення, де реалізують пиво та м’ясні вироби. На щастя, вогонь не розгорівся.

«За вчинене зловмисникові загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі, - каже керівник поліції Збаражчини Віталій Присяжнюк.- Його злочинні дії кваліфіковано  частиною другою статті 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Наразі вирішується питання про обрання палієві міри запобіжного заходу».

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