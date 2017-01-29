Автомобіль з тернопільськими номерами на Прикарпатті потрапив у ДТП, постраждали двоє неповнолітніх дівчат.

Аварія трапилася 27 січня, у селищі Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області.

«FIAT Scudo» зіткнувся з «MERCEDES – BENZ Sprinter 313 CDI». Унаслідок автопригоди постраждали дві 16-річні тернополянки, які були пасажирами FIAT. За кермом «FIAT Scudo» був 45-річний тернополянин, повідомляє МНС.

Лікарі швидкої допомоги встановили у дівчат тілесні пошкодження різної тяжкості, вони госпіталізовані в Яремчанську лікарню.