Підприємці Галичини звернулись до прем’єр-міністра

Голова Тернопільської обласної ГО «Підприємці Галичини» Ольга Шахін звернулась від імені організації до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з приводу проекту постанови, яку пропонують прийняти найближчим часом, і яка передбачає створення контролюючого інституту «інспекторів праці» за дотриманням правил працевлаштування.

Про це звернення Ольга Шахін повідомила на своїй сторінці у Фейсбук:

«З В Е Р Н Е Н Н Я»

У лютому місяці поточного року очолюваний Вами Кабінет Міністрів України планує прийняти постанову, яка має назву «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Цим документом Уряд має на меті затвердити порядок здійснення державного контролю та державного нагляду за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. Проте, саме завдяки цій постанові Державна служба України з питань праці перетворюється у каральний орган державної виконавчої влади, який буде наділений необмеженими правами та направлений на знищення малого та середнього бізнесу в Україні. А запровадження інституту так званих «інспекторів праці», які будуть мати більші повноваження ніж працівники правоохоронних органів, взагалі не витримує жодної критики. Окремі положення постанови суперечать нормам Конституції України в частині дотримання прав і свобод особи та здійснення на неї тиску і примусу, непорушності права приватної власності, Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)», Закону України «Про інформацію» . У громадськості все більше складається враження , що Уряд не хоче витягнути державу з прірви, а намагається знищити середній клас та загнати народ ще глибше за межу бідності за рахунок нових абсурдних «нововведень», комунальних та податкових навантажень, повного контролю, тиску та обдирання своїх громадян. Тому, на нашу думку, прийняття Кабінетом Міністрів України цієї постанови ще більше загострить і без того напружену ситуацію в суспільстві. Виходячи із вище наведеного, Тернопільська обласна громадська організація «Підприємці Галичини» просить від Уряду України та від Вас особисто вжити заходів, щоб зазначена постанова не була прийнята».

Про це пише «Бізнес Компаньйон Тернопіль»