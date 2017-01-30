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«Складається враження, що всі зусилля реформаторів спрямовані на повне знищення малого та середнього бізнесу», - Ольга Шахін30-01-2017
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У Тернополі впав ліфт з 20-річним хлопцем усередині
У готелі Garden Hall, який знаходиться по вул. Митрополита Шептицького, 30, впав вантажний ліфт.
Випадок трапився 28 січня, травмувався 20-річний хлопець, який перебував у споруді.
Постраждалого забрали в університетську лікарню. Хлопець травмував хребет та отримав множинні переломи рук і ніг, повідомляють медики.
Наразі встановлюються причини падіння ліфта.
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Понеділок, 23 січня 2017
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Четвер, 22 грудня 2016
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Звідки мільйони у Петра Гадза або слід грошей Януковича на Тернопільщині…
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П'ятниця, 25 листопада 2016
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Четвер, 03 листопада 2016
На скриньку нашого інтернет-видання надійшов лист наступного змісту. Натрапив я оце нещодавно випадково на новину від Збаразької РДА http://narodne-slovo.te.ua/…/za-suchasnymy-znannyamy-novym…/ про закупівлю...
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Вівторок, 11 жовтня 2016
Вівторок, 11 жовтня 2016
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Твій день кар’єри «PROFіT DAY»
Неділя, 09 жовтня 2016
Неділя, 09 жовтня 2016
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Український гурт The Fraskos підняв актуальні соціально-філософські питання у своїй дебютній пісні «Dreambox» та відео до неї.