У Тернополі впав ліфт з 20-річним хлопцем усередині

У готелі Garden Hall, який знаходиться по вул. Митрополита Шептицького, 30, впав вантажний ліфт.

Випадок трапився 28 січня, травмувався 20-річний хлопець, який перебував у споруді.

Постраждалого забрали в університетську лікарню. Хлопець травмував хребет та отримав множинні переломи рук і ніг, повідомляють медики.

Наразі встановлюються причини падіння ліфта.