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У нічному клубі молодик побив дівчину до втрати свідомості

dyskoklubНічний відпочинок розпочався в диско клубі «Румба», а закінчився для 18-річної дівчини лікарнею.

Близько 3 години ночі від 23-річної мешканки Тернополя надійшло повідомлення до поліцейських. Дівчина розповіла, що незнайомий хлопець вдарив її подругу і та втратила свідомість. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, що між заявницею, яка в клубі була з подругою, виник конфлікт зі ще однією дівчиною, котра була з хлопцем.

Цілий вечір молоді люди не могли знайти спільної мови, пізніше неприязнь переросла у бійку. Кавалер вирішив вступитися за свою подругу і декілька разів вдарив 18-річну дівчину. Удари були такої сили, що тернополянка втратила свідомість.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень розпочато кримінальне провадження, пише відділ комунікації ГУНП в Тернопільської області.

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