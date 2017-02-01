Перевертні з депутатськими мандатами у Тернопільській міській раді (Частина 1)

Поблизу Торгівельного центру «Орнава» обгородили ділянку під будівництво. Хоча візуально ця територія є зеленою зоною і там будівництво мало би бути заборонене. Сьогодні намагаємося документально розібратися, хто винен у черговій «зраді» і хто має за неї відповідати.

Інформаційну хвилю підняв депутат міської ради від ВО «Свобода» Роман Навроцький, який опублікував на своїй сторінці у Фейсбук відповідне повідомлення з мапою.

«Зараз біля Орнави огородили шмат зеленої зони, б’ють сваї. Поцікавився – земля віддана фірмі, є дозвіл на будівництво. Але є підозра, що згідно з діючим Генеральним планом там зелена зона. Аби розібратись в цій ситуації запропоную питання розглянути на черговому засіданні земельної комісії». – написав на своїй сторінці у Facebook Роман Навроцький.

Дійсно, як видно зі супутникового знімку, територія, де збираються проводити будівництво, візуально захоплює частину паркової зони. Ситуація поки що малозрозуміла, оскільки ця територія, поділена на декілька земельних ділянок і поки що немає достовірної інформації, чи дійсно будуть забудовувати саме паркову зону, адже обгородженим може бути більший будмайданчик, а реально споруда та її прибудинкова територія будуть меншими за площею.

Тим не менше, голова земельної комісії Тернопільської міської ради Андрій Шкула обіцяв, що це питання буде винесене на розгляд комісії, а імена всіх винних будуть публічно оголошені. І ми зі свого боку спробуємо допомогти колишньому журналісту і діючому головному земельнику Тернополя.

«Земельна депутатська комісія міської ради відкрита до участі громади. На наші засідання часто приходять журналісти, активісти й тернополяни, питання яких є в порядку денному чи які мають якісь запитання до депутатів. Цього разу активісти прийшли запитати про початок будови біля «Орнави». Там вже огородили +/- гектар міської землі. Це питання, до слова, ми ще до приходу людей з камерою внесли в порядок денний. Комісійно (і одноголосно!!!) дали ряд протокольних доручень, які дозволять розібратися в цій ситуації. Що саме говорили – на відео))) Коли витребувані нами документи підготують, так само публічно їх розглянемо.

П.С. до статті ані члени земельної комісії ані журналісти стосунку немають. Розміщена в рубриці «Новини від читачів». Саме так: читачі можуть самі бути авторами публікацій. Користуйтесь тим!» – пише у Facebook Андрій Шкула.

Але чи не підставить Роман Навроцький та Андрій Шкула оприлюдненою інформацією своїх партійних колег та друзів?

Спробуємо викласти все по порядку.

Історія #зради біля ТЦ «Орнава»

31 жовтня 2013 року 0,77 гектара за цією адресою (вулиця Живова) рішенням міської ради було відведено для будівництва та обслуговування громадської споруди комунальному підприємству «Масив».

Результати голосування за це рішення депутатів у 2013 році.

А ще через рік 28 листопада 2014 року за цією ж адресою (вул. Живова, 15а) було поновлено договір оренди земельної ділянки площею 0,525 га приватному підприємству «Продекспорт». Земельна ділянка здана в оренду для проведення добудови критого льодового манежу.

Хто голосував за скандальне будівництво

За виділення цих земельних ділянок під забудову на вул. Живова (р-н ТЦ «Орнава») голосували депутати діючого складу Тернопільської міської ради, які активно працювали й у минулій каденції. І входять вони до так званої «протернопільської» більшості в ТМР і є однофракційцями пана Навроцького.

Зокрема, 31 жовтня 2013 року за рішення передати земельну ділянку біля «Орнави» комунальному підприємству «Масив» голосував депутат міської ради від «Свободи» Іван Сорокаліт, який і сьогодні є депутатом. Його підтримав його побратим, на той час діючий секретар міської ради Тернополя, Ігор Турський. Вони, разом з тодішньою свободівською більшістю провели рішення і від 28 листопада 2014 року, коли більшу частину земельної ділянки вже передали під будівництво приватному підприємству (див поіменне голосування вище). І це рішення також «освятив» своїм підписом секретар міської ради Ігор Турський.

Але за земельним скандалом можуть ховатися політичні розбірки від депутатів Навроцького і Шкули, які пообіцяли вивести на чисту воду організаторів цієї земельної афери.

По-перше, депутати Сорокаліт та Турський (які доклалися до видачі дозволів на забудову територій біля «Орнави») у діючій каденції міської ради позиціонують себе як борці з незаконними забудовами та вирубуванням зелених насаджень. Однак, ще два роки назад вони активно голосували і підписували документи про забудову зелених зон.

По-друге, Сорокаліт та Турський у цій каденції дуже часто грали роль ситуативної опозиції до міського голови Сергія Надала. Грали роль опозиції спільно з Романом Навроцьким та Андрієм Шкулою та іншими депутатами (згадаймо низку рішень, які продавлювали депутати своїм голосуванням). Більше того, до останнього часу всі говорили про особисту дружбу свободівця Івана Сорокаліта з усіма депутатами з фракції «Самопомочі», в тому числі й з Андрієм Шкулою.

Що ж штовхнуло Навроцького копати саме під своїх теперішніх «опозиційних побратимів»?

Розкол у тернопільській «Свободі»?

Нещодавно Романа Навроцького зняли з посади керівника фракції «Свобода» у Тернопільській міській раді. Зробили це публічно з широким ажіотажем у ЗМІ.

Очевидно, це не дуже сподобалося особисто Навроцькому, адже він заявляв, що сам залишив пост керівника фракції. Тим більше, на це рішення не змогли вплинули Іван Сорокаліт та Ігор Турський, які його підтримували.

Тому варіант з помстою Навроцького своїм колишнім друзям цілком ймовірний. Адже, навряд чи Сорокаліта та Турського, які часто критикували міського голову, підтримають свободівці, лояльні до Сергія Надала.

Позиція «Самопомочі» і голови земельної комісії тут зрозуміла, дружба-дружбою, але треба ж попіаритися на черговому земельному скандалі.

Що маємо на «виході»?

Подейкують, що для депутатів Івана Сорокаліта та Ігоря Турського існує реальна загроза виключення з ВО «Свобода» та відкликання з міської ради Тернополя. А це остаточний хрест на їх подальшій політичний кар’єрі. Жодна партія не прийме у свій склад колишніх депутатів, котрі перестали грати командно у своїй фракції.

Для депутата Романа Навроцького виникає шанс довести керівництву партії свою принциповість та потрібність. Він може стати першим, хто ініціює на ділі, а не на словах вже сто разів оголошення очищення партійних рядів ВО «Свободи».

Для інших фракцій міської ради цей скандал – це можливість додаткового піару та ще більшої дискредитації депутатів від ВО «Свобода».

Скандал вдарить по рейтингу «Свободи» та зможе позитивно вплинути на рівень підтримки інших партій (пусте місце не буває).

Тернополянам цей скандал дозволить нарешті відкрити очі на справжнє обличчя їх депутатів. Сьогодні вони захищають зелені насадження, а вчора – виявляється, давали дозвіл на їх забудову.

Таких перевертнів ми маємо знати в обличчя. Це дасть нам змогу очистити нашу владу від людей з подвійними стандартами у житті та депутатській діяльності.

Далі буде…

Джерело: TeNews