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Старшого слідчого поліції затримали п’яним за кермом

pliashka mashynaУ поле зору патрульної поліції, а також громадських активістів потрапив старший слідчий слідчого відділення поліції Тернопільського відділення поліції ГУНП в Тернопільській області. За словами патрульних, чоловік керував приватним автомобілем з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

1 лютого близько 5 години ранку на вул. Замкова було зупинено автомобіль «Мерседес», водій якого здійснював небезпечні маневри, - повідомили у прес-службі управління патрульної поліції м. Тернополя. - При спілкуванні з громадянином інспектори виявили, що він перебуває з явними ознаками алкогольного сп’яніння, від проходження огляду на стан сп’яніння відмовився. На громадянина склали протокол за ст.130 КУпАП – керування у стані алкогольного сп’яніння та винесли постанову за ст.126 КУпАП – керування транспортним засобом без відповідних документів.

Стосовно інциденту проводиться службова перевірка, зазначають у відділі комунікації НП Тернопільської області. За її результатами буде прийняте рішення щодо подальшого перебування на посаді даного працівника.

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