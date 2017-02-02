У депутатських кріслах Тернопільської міської ради сидять політичні заробітчани

Хто дозволив будувати прокурорський будинок у «зеленій зоні» Тернополя

17 січня 2017 року відбулося судове засідання за позовом Громадської спілки «Ради бізнесу Тернопілля» з вимогою визнати незаконними рішення Тернопільської міської ради, якими в 2013 році прокуратурі області надали в постійне користування 35 сотих зеленої зони біля літака.

На цьому місці прокуратура отримала право збудувати прокурорський будинок з відповідною інфраструктурою (гаражі, прибудинкова зона тощо).

Активісти наполягають, що ця територія, відповідна до Генерального плану Тернополя, розташована у зеленій зоні і там будівництво заборонено. Наразі судове засідання перенесено. Міська рада Тернополя і прокуратура області наполягають, що рішення законне, але активісти обіцяють йти до кінця.

Викривальне селфі депутата

Але найцікавіше у всій цій історії – імена так званих активістів, які вирішили відвоювати для міста у прокуратури 35 соток біля літака. Хто насправді стоїть за цим резонансним «розслідуванням» і боротьбою з прокуратурою дуже добре видно з фото, яке зроблене під час судового засідання. Селфі запостив у мережі Facebook журналіст та голова земельної комісії Тернопільської міської ради Андрій Шкула.

Насправді він не прорахував наслідки такої знимки. Адже на другому плані активно розмовляє по телефону також діючий депутат міської ради Тернополя Ігор Турський. Саме Ігор Турський є одним із ініціаторів цього судового позову до прокуратури, який й дав команду «фас» журналісту Шкулі.

Але, якщо уважно проаналізувати, хто насправді виділив прокуратурі земельну ділянку біля літака, випливає прізвища того самого Ігоря Турського, який у 2013 році обіймав посаду секретаря міської ради Тернополя і затверджував усі рішення, що приймалися на сесії.

Ліва рука воює проти правої

Так ось 23 березня 2013 року Ігор Турський завізував рішення міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,35га за адресою просп. С.Бандери прокуратурі Тернопільської області». Більше того, він сам проголосував за це рішення на сесії міської ради (див. поіменне голосування). Складається ситуація, коли ліва рука воює проти правої.

У Тернополі «корупціонери» очолили боротьбу з корупцією

У всі часи таких депутатів Ігор Турський називали «перевертнями», які не мають власної ідеологічної позиції, а голосують ситуативно, відповідно до власних інтересів або грошової винагороди. Це професійні політичні заробітчани. Такі перевертні сьогодні сидять у депутатських кріслах міської ради Тернополя і активно себе позиціонують, як борці з корупцією, за зелені насадження, з земельним дерибаном. Хоча насправді, як показує цей аналіз, вони самі активно займаються «корупцією», земельним дерибаном та видачею дозволів на забудову земельних насаджень.

ВІДКРИТЕ ГОЛОСУВАННЯ

30-та сесія

від 22.03.2013 12:33

24.01.2017 10:01:07

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,35га за адресою просп. С. Бандери прокуратурі Тернопільської області

Про проект землеустрою просп. С. Бандери прокуратурі

Рішення ухвалює БІЛЬШІСТЬ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ

№ п/п Прізвище, Ім'я, По-батькові Вибір 1 Бабюк Марія Петрівна ЗА 2 Бурда Ірина Йосипівна ЗА 3 Гладкий Михайло Петрович ЗА 4 Джус Михайло Ярославович ЗА 5 Дробатюк Віталій Костянтинович ЗА 6 Дулеба Ігор Богданович ЗА 7 Карпишин Наталія Іванівна ЗА 8 Карпінський Володимир Михайлович ЗА 9 Климчук Олег Андрійович НЕ ГОЛОСУВАВ 10 Костів Ігор Євстахович ЗА 11 Кузьма Володимир Антонович ЗА 12 Ландяк Петро Дмитрович ЗА 13 Лило Василь Йосипович ЗА 14 Липка Ігор Михайлович ЗА 15 Мандзій Петро Васильович ЗА 16 Муц Володимир Орестович НЕ ГОЛОСУВАВ 17 Муц Оксана Іванівна НЕ ГОЛОСУВАВ 18 Надал Сергій Віталійович ЗА 19 Напора Олег Романович ЗА 20 Окаринський Михайло Михайлович ЗА 21 Паньків Віктор Іванович ЗА 22 Попадин Богдан Йосипович ЗА 23 Похиляк Ольга Петрівна ЗА 24 Приходько Сергій В'ячеславович ЗА 25 П'яла Богдан Петрович НЕ ГОЛОСУВАВ 26 Сиротюк Михайло Мирославович ЗА 27 Сисюк Андрій Григорович ЗА 28 Сороколіт Іван Леонідович ЗА 29 Строєвус Андрій Васильович НЕ ГОЛОСУВАВ 30 Танчук Сергій Олегович ЗА 31 Турський Ігор Володимирович ЗА 32 Фартушняк Юрій Анатолійович ЗА 33 Фарцабей Анатолій Юліанович ЗА 34 Фостик Василь Богданович ЗА 35 Хімейчук Іван Сергійович ЗА 36 Хоркавий Віталій Володимирович ЗА 37 Чайківський Ярослав Федорович ЗА 38 Чорненький Михайло Володимирович ЗА 39 Шаюк Олег Миколайович ЗА 40 Швайка Володимир Дмитрович ЗА 41 Шумило Олег Степанович ЗА УСЬОГО: 41

УСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 41

З НИХ:

"ЗА": 36

"ПРОТИ": 0

"УТРИМАЛОСЬ": 0

Джерело: TeNews