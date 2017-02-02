Тернопільський очільник поліції отримує більшу зарплату, ніж Прем'єр-міністр

Зарплата начальника Головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександра Богомола за грудень склала 47 874 гривень.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

При цьому наголошується, що його посадовий оклад склав 5 400 гривень, оклад за спеціальним званням - 2 400 гривень, надбавка за вислугу років - 3 510 гривень, надбавка за службу в умовах режимних обмежень - 1 080 гривень та надбавка за специфічні умови проходження служби - 11 310 гривень.

Також йому нарахована премія в розмірі 24 174 гривні.

При цьому заробітна плата начальника управління Національної поліції в Черкаській області Валерія Лютого за грудень 2016 року склала 17 452 гривні.

Наголошується, що його посадовий оклад склав 3 600 гривень, оклад за спеціальним званням - 2 400 гривень, надбавка за службу в умовах режимних обмежень - 720 гривень, а надбавка за вислугу років - 3 000 гривень. Також він отримав премію 7 732 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні Гройсман заробив майже 36 тисяч грн.

Нищук в грудні отримав 25,4 тис. грн премії. Він задекларував 194 тис. гривень доходів, 43 тис. доларів і 15 тис. євро готівкових грошових коштів в 2015 році.