На найближчі дні синоптики прогнозують потепління.

3 лютого вдень на Тернопільщині місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу, ожеледь.

Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

4 – 5 лютого – без істотних опадів. Температура повітря вночі від 3º морозу до 3° тепла, вдень 1 – 6° тепла. Вночі та вранці туман, видимість 200-500м.