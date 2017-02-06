Повертається сніг і похолодання

Мешканців Тернопільщини синоптики попереджають про снігопади та похолодання.

Починаючи з 02.00 год. 7 лютого очікуються сильні снігопади. Тернопільські комунальники готуються до стихії, адже, за прогнозами Гідрометцентру, у місті випаде майже місячна норма снігу.

У зв’язку з очікуванням стихії, у Тернополі оголошується «зелений рівень» системи оповіщення. Тому завтра, 7 лютого, тернополян просять утриматися від пішохідних прогулянок та не користуватися приватним транспортом.

У міській раді зазначають, що комунальна техніка буде працювати у посиленому режимі.