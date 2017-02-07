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Велосипедист став жертвою ДТП

PM210image002Без свідомості з черепно-мозковою травмою в реанімаційне відділення Лановецької лікарні потрапив місцевий житель.

Непритомного чоловіка 6 лютого на Тернопільській вулиці помітила ланівчанка й зателефонувала на лінію «102».

При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи стало відомо, що травми чоловік 1960 року народження, отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася близько 19:30. Водій автомобіля, за попередніми даними мікроавтобуса, з місця пригоди втік.

Поруч з непритомним жителем райцентру лежав і велосипед. За словами слідчих, потерпілий ймовірно рухався у попутному напрямку з автотранспортом.

«На пошуки автомобіля-втікача був піднятий весь особовий склад. У перші години після ДТП правоохоронці затримали два мікроавтобуса, які могли бути причетні до скоєння аварії. Один у Тернополі, а інший у Ланівцях. На обох транспортах поліцейські виявили ушкодження, які дають підстави підозрювати їх у причетності до скоєння аварії. Остаточні висновки надасть експертиза», - зазначив начальник Лановецького відділення поліції Василь Бурик.

Правоохоронці просять тих, хто проїжджав поруч в момент ДТП, надати інформацію, аби встановити усі обставини аварії за номером ( 03549)2-12-45, 27-15-11.

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