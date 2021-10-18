Що «пропонує» людям будівельна компанія «Добробуд» у Тернополі

Будівельний ринок Тернополя вже давно і надійно поділений між «своїми» забудовниками. Така кооперація дає можливість причетним до цього бізнесу фірмам утримувати у місті високі ціни на нерухомість (одні з найвищих в державі) і не пускати чужих конкурентів. Якщо пригадаєте, так було декілька років тому з «Набережним кварталом», якому вдалося на Дружбі побудувати один будинок з цінами на квартири на 40 % дешевшими, чим пропонували доморощені зодчі. Але парашутиста місцеві будівельні клани правдами і неправдами швидко виперли з міста. Про деякі з цих кланів ми хочемо розповісти нашим читачам.

Сьогодні мова піде про Товариство з обмеженою відповідальністю «Добробуд», яке працює на будівельному ринку нашого міста з 1998 року. Засновниками і головними бенефіціарами фірми є Василь Кікінежді, Петро Ігнатьєв, Володимир Русин, Микола Борис. Головний офіс знаходиться на вулиці Тролейбусній 11д. Ціна квартири від «Добробуду» стартує від 14 600 гривень за один квадратний метр, тобто 550 доларів США.

Що ж пропонує людям забудовник за такі шалені гроші ? В першу чергу, це квартири у так званому «екокварталі «Оболоня-парк по вулиці Білогірській». Де там взявся екологічно чистий квартал (як рекламують його на офіційному сайті забудовника) одному Богу відомо або ідіоту, який придумав цю назву, бо не розуміє значення слова «еко».

Болотиста місцевість, на якій розміщені багатоквартирні будинки і ще ведеться будівництво, з однієї сторони оточена чагарниками, а з іншої –впритул межує з промисловим ринком та приміським автовокзалом. Рівень загазованості у таких місцях зрозуміло, що зашкалює.

Величезні питання є й до якості будівництва. Якщо на початку своєї діяльності фірма будувала добротні цегляні будинки, то зараз «Добробуд» перейшов на монолітно-каркасне будівництво, яке дозволяє значно економити, наприклад, на арматурі, марці бетону, спеціальних розчинах, які застосовуються в зимовий період. Всі ці недоліки можна було б виявити і усунути в процесі будівництва, але на жаль в більшості випадків контролюючі органи закривають на відвертий брак очі (у них теж є діти, які хочуть їсти).

Тому, не дай Боже, щоб Тернопіль потрусило сильніше ніж пару тижнів тому з епіцентром поблизу Чорткова. Наслідки можуть бути дуже сумними. Мешканці «екокварталу» серед іншого також скаржаться на погану звукоізоляцію в квартирах, криво вставлені вікна, дахи, які протікають і року не простоявши, жахливий водовідвід, коли після дощу на дитячому майданчику карасів можна ловити. Все це є наслідком того, що керівникам «Добробуду» байдуже, де і як будуть жити люди. Вони більше думають, як набити власні кишені, як незаконно побудувати елітну нерухомість на березі Тернопільського ставу, як відпочити на дорогих курортах по два-три рази на рік .

Сподіваємося, що після нашого матеріалу потенційні покупці тернопільської нерухомості зроблять правильні висновки. У наступному матеріалі ми розкажемо про головних дійових осіб «Добробуду» та про сумнівні оборудки товариства із землею та нерухомістю. Буде цікаво…

P.S. До речі, законодавством передбачене повне відшкодування вартості квартири забудовником, коли покупець, внаслідок проведення експертного дослідження, доведе халтуру забудовника.