65-річний дід розбещував правнучку

65-річного діда, якого підозрюють у розбещенні 5-річної правнучки, триматимуть під вартою.

Чортківською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому за ч.2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи).

Житель Рівненщини, перебуваючи в гостях у своєї внучки на Чортківщині вчинив розпусні дії щодо її малолітньої доньки. Мама дівчинки, яка застала родича за непристойним заняттям звернулася до правоохоронців із відповідною заявою.

Підозрюваного утримують під вартою. Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п‘яти до восьми років, інформує прес-служба прокуратури Тернопільської області.