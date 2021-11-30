У Почаєві 39-річнй чоловік випадково вбив п'яного перехожого, який чіплявся до нього у парку

Вбивство через необережність інкримінують слідчі Кременеччини жителю Києва. Чоловік причетний до смерті 33-річного мешканця Почаєва. Про це пише «Досьє 102».

За словами начальника Кременецького РВП Сергія Горяного, в ніч з 2 на 3 листопада потерпілий разом зі своїм товаришем розпивали спиртні напої. Близько 23:00 вони пішли у парк Почаєва, зустріли невідомого. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який завершився тим, що перехожий кожного вдарив по разу в обличчя. Останні не втрималися на ногах та попадали.

В результаті падіння один з місцевих жителів вдарився головою об бетон та знепритомнів. На місце події виїжджала бригада екстреної меддопомоги, але врятувати його їм не вдалося. Останній помер в результаті травм голови та крововиливу.

Працівники поліції встановили особу перехожого – це 39-річний житель Києва. Його розшукують. Киянину заочно оголосили підозру – Вбивство через необережність. Процесуальне керівництво здійснює Кременецька місцева прокуратура. Триває слідство.