Головний «тимошенківець» Деревляний вляпався у любовний скандал «на стороні» і бажає відбити нову пасію Кайди? У стінах Тернопільської обласної ради набирає обертів закулісний «любовний трикутник», у якому задіяний теперішній заступник голови Василь Деревляний, екс-голова Олексій Кайда та начальник юрвідділу Наталія Дубас.

Як виявилося, остання, після розлучення «свободівця» з біатлоністкою Оленою Підгрушною, стала його новою пасією і, як подейкують, вже живе з ним у цивільному шлюбі. Голова Тернопільської обласної організації «Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Василь Деревляний, ставши заступником головою облради, надто активно почав спілкуватися з пані Наталею Дубас. Вона допомагала політику переписувати свої активи, аби той міг посісти посаду держслужбовця. Як розповідають обізнані джерела, Деревляний аж надто прив’язався до начальника юрвідділу. Старий бютівський ловелас прикладав всі сили, аби спокусити ефектну блондинку. Коли відбувалося переформатування структурних підрозділів облради, Наталія Дубас була перша у списку «на скорочення», ніби-то через шлейф спірних її дій на посаді. Та першим лобістом чиновниці став якраз і перший заступник голови облради Василь Деревляний. Він одразу розпочав свою роботу з конфлікту з головою ради Віктором Овчаруком через вимогу залишити Дубас у начальницькому кріслі. Звичайно, що першою причиною такої прихильності «тимошенківця» була допомога в оформленні документів. Та, як виявилося, Деревляний мав і інші плани на жіночку. Наталі Дубас вдалося залишитися на роботі. Та ось другу частину бажань Василю Деревляному не вдалося все ж таки реалізувати. «Ні для кого секретом не була симпатія Деревляного до Наталії Дубас, - розповідає одна з працівниць виконавчої влади. – Василь Тимофійович був наполегливим. Та і сама винуватиця душевних переживань заступника голови не давала причин заслуженому залицяльнику давати задню.» Всі залицяння продовжувалися до того часу, поки Василь Деревляний випадково взнав про давні стосунки Наталі Дубас з екс- головою Тернопільської облради, а тепер заступником міського голови Івано-Франківська та знаним у наших краях «свободівцем» Олексієм Кайдою. Деревляний взнав і про те, що Олексій Петрович навіть живе у громадянському шлюбі з начальником юрвідділу. Після таких несподіваних новин Василь Деревляний різко змінив своє ставлення до підопічної. «Наскільки мені відомо, Василь Деревляний знову навідався до голови облради, але на цей раз він вимагав не залишити на посаді Дубас, а звільнити її, - продовжила працівниця апарату ОДА. –Вимагав виконати його нову забаганку. Та пан Овчарук вирішив залишити за чиновницею її посаду. Після цього Деревляний почав розпускати надумані чутки про любовні походжання інших високопосадовців облради. І, навіть, почав замовляти відповідні статті на різноманітних сайтах, аби відволікти апарат ради від своєї «любовної» невдачі».