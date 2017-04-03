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На автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль зіткнулися бус та вантажівка

PM511image002На автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль 2-го квітня зіткнулися автомобілі «Mercedes-Benz» та «Iveco». В результаті дорожньо-транспортної пригод четверо людей потрапили до лікарні.

За попередньої інформацією, водій мікроавтобуса «Mercedes-Benz» віз пасажирів з Польщі. Близько 3:50 в Монастириськах він не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою за кермом якої перебував житель Івано-Франківської області.

В результаті удару автомобіль «Iveco» перекинувся. Два пасажири, які сиділи ліворуч за водієм, та сам кермувальник з «Mercedes-Benz» потрапили до лікарні. У водія закрита травма грудної клітки, травма хребта та закритий перелом передпліччя. В іншого учасника ДТП забої обличчя та лівого плеча. В реанімацію потрапив житель Монастирищини – у нього закрита черепно-мозкова травма, переломи основи черепа й передпліччя.

Одна з версій – водій мікроавтобуса міг заснути за кермом. Медекспертиза показала, що обидва кермувальники на момент зіткнення були тверезими. Триває слідство, пише «Досьє 102».

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Коментарі   

Scarlett
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