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Підліток став заручником власної матері

izoliacia vid ludeiБільше двох з половиною роки дитина була ізолювала від людей. Ще у вересні 2014 року мешканка Заліщик прийшла до школи, де навчався її син, попросила віддати документи, оскільки, за її словами, вони виїжджають за кордон.

Хлопець не бачив заморського життя, він став заручником власної матері, котра зачинила його в будинку і щодня лякала розповідями,  що люди навколо погані, що  серед них перебувати небезпечно, що всі бажають йому тільки зла. «Дитина перетворилася на покірного, заляканого піддослідного, котрий без дресури матері нічого не робить», - каже  керівник відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Петра Тиховича.

Поліцейські намагалися неодноразово зустрітися та поговорити із 40-річною заліщанкою, прийти і подивитися, що з дитиною і в яких умовах вона проживає. Проте жінка на контакт не йшла. Тоді правоохоронці пішли іншим шляхом. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження за частиною першою статті 166 ККУ - злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, в рамках якого отримали ордер на примусовий огляд помешкання в якому знаходився 14-річний підліток, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Жінка висувала свої умови й розмовляти з поліцейськими не хотіла та згодом таки. Та за деякий час вилізла через кватирку, а потім наказала через ту ж кватирку вилізти синові. І лише після багатогодинних вмовлянь поліцейські разом з представниками органів опіки та піклування райдержадміністрації змогли увійти до помешкання.

Умови, в яких жив хлопець, були задовільними,  проте насторожила поведінка 14-річного підлітка. Той без вказівки матері не робив жодних рухів,  не говорив ні слова. Дитина виглядала виснаженою. «Нині хлопець знаходиться у Тернопільському притулку для неповнолітніх, де має пройти медичне обстеження, з ним поспілкуються психологи закладу», - розповів Петро Тихович. Підліток не заперечував проти цього. В рамках кримінального провадження слідчі також наполягають на вивченні психоемоційного стану матері, адже така поведінка жінки викликає хвилювання.

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Коментарі   

Sadye
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