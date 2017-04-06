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Договори з оренди землі добросовісним підприємцям продовжують автоматично

dogovir orenda 481Для підприємців, на діяльність яких немає скарг від контролюючих органів та місцевих мешканців, автоматично продовжуються договори з оренди земельної ділянки. 

Як пояснює сам міський голова така практика у місці буде діяти постійно. Він закликає депутатів підтримати це рішення.

«Продовження оренди земельних ділянок стосується всіх добросовісних підприємців і розраховано аж до кінця 2017 року. У подальшому теж буде діяти така практика продовження договорів, коли на сесії міської ради одним голосуванням будуть продовжуватися договори оренди. Також на порядку денному ухвалення міською радою рішення про автоматичне подовження оренди комунального майна добросовісним підприємцям», – пояснив Сергій Надал.

Мер Тернополя пояснив, що цим рішенням «вбивають двох зайців»: створюють комфортні умови для розвитку підприємництва та йде боротьба з корупцією.

«Я вже неодноразово наголошував, що завдання мерії – це повна ліквідація всіх корупційних схем. Підприємець, який наповнює бюджет міста, не повинен кожен раз із закінченням дозволу на оренду землі чи комунального майна «шукати зв’язки» у міській раді для того, щоб продовжити такі дозволи. Це буде відбуватися автоматично. Підприємець має знати, що мерія та міськрада – це не репресивні органи, а навпаки, – сервісні служби, які допомагають йому вести свою справу», – вважає Сергій Надал.

Також міський голова зазначив, що у силу своїх можливостей, мерія робить все можливе, щоб знизити податковий тягар для підприємців.

«В Україні більшість податків затверджує Верховна Рада. Але ми робимо там, де це можливо. Ми вже внесли зміни у рішення «Про місцеві податки та збори». Цим рішенням підприємцям другої групи знизили ставку єдиного податку, також зменшила ставку податку для житлової нерухомості, нерухомого майна та зменшено розмір орендної плати. Для першої групи 10 % від прожиткового мінімуму. Для другої групи 15% від мінімальної заробітної плати. Зменшено ставку податку на нерухоме майно для об’єктів нежитлової нерухомості в два рази (ставка коливається від 1 % до 0,5 % залежно від типу нерухомості та місця її розташування), хоча законом передбачено максимальну ставку 1,5 %. Тобто підприємцям стане легше починати і вести свій бізнес», – пояснив Сергій Надал.

Нагадаємо, вперше рішення про автоматичне продовження оренди земельних ділянок для підприємців було схвалене ще у 2016 році. Тоді прийняли рішення «Поновити договори оренди землі, термін яких закінчується в період 1.10.2016 року по 1.04.2017 року, терміном на 5 років з моменту їх закінчення». Тоді сотні підприємців продовжили договори без зайвих проблем. Зараз таких підприємців буде ще більше.

Раніше на затвердження кожного окремого дозволу вимагалося окреме рішення міськради.

На таку ініціативу мера вже позитивно відреагували підприємці.

Євген Качановський, підприємець

«Дякуємо міському голові Сергію Надалу за таку ініціативу і за підтримку у даному питанні підприємців. Сподіваємося, що міський голова і надалі буде підтримувати підприємців різними ініціативами,які підуть на користь підприємцям, громаді та місту».

Ольга Шахін, голова ГО «Підприємці Галичини»

«Цілком підтримую ініціативу міського голови. Проте вважаю, що одним коротким рішенням без активної підтримки представників бізнесу та громадськості корупцію не здолати. Тому запрошуємо активістів, представників бізнес-асоціацій долучатися до роботи над розробкою прозорого механізму реалізації запропонованого рішення , адже наші конструктивні пропозиції та практичний досвід принесуть набагато більше користі та позитивних змін і для бізнесу, і для  міста, аніж пуста критика».

Депутати прислухались до ініціативи Сергія Надала і підтримали пропозицію автоматичного продовження договорів з оренди землі для всіх добросовісних підприємців Тернополя

Борис Мельник

Повідомляє «За Збручем»

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Коментарі   

Mavis
0 #1 Договори з оренди землі добросовісним підприємцям продовжують автоматичноMavis 10.04.2017, 15:10
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