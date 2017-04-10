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За розбещення дівчинки педофіл отримав 10 років тюрми

21690 1403268277.7557 300x223Суд визнав винним жителя Тернополя у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої дитини та призначив йому 10 років позбавлення волі.

Встановлено, що у листопаді 2014 року обвинувачений змусив до статевого зв‘язку у неприродній спосіб малолітню дочку своєї співжительки, використавши її безпорадний стан, який внаслідок малолітнього віку дитини не давав їй можливості в повній мірі розуміти характер та значення вчинюваних нею дій. Дівчинка розповіла про, що з нею трапилось матері, жінка одразу звернулась із заявою про злочин до правоохоронців.

Прокурором доведено у суді вчинення обвинуваченим злочину за частиною 3 статті 153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої), частиною 2 статті 156 (Розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої) Кримінального кодексу України. Винуватцю судом призначено покарання – 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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