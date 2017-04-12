Чоловік побив дружину та трирічну онуку до непритомності, а тоді покінчив із життям

Під час сімейного конфлікту 62-річний чоловік побив дружину та трирічну онуку до непритомності, а згодом вчинив самогубство. Трагедія сталася у селі Залісся Борщівського району.

«11 квітня близько 21 години до чергової частини надійшло повідомлення від сільського голови села Залісся про те, що місцевий житель, будучи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив конфлікт з дружиною. В цей час в помешканні була малолітня онука. Коли дівчинка почала плакати, нетверезий дід накинувся і на маля. Бив руками й ногами доти, поки дитя не втратило свідомості», - розповідає заступник начальника Борщівського відділення поліції Володимир Гуска.

У селі про цю родину ходять не найкращі чутки. Люди кажуть, що все сімейство любило випивати. Того дня батьки трирічної дівчинки поїхали у справах до міста, а дитину залишили на бабу з дідом. Але ті після обіду разом з сусідом сіли чаркувати. Надвечір спорожнили на трьох літрову пляшку оковитої. Тоді й почався конфлікт між нетверезими родичами.

Наразі дитина перебуває в обласній клінічній лікарні. ЇЇ стан медики оцінюють як важкий, адже в дитини закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку та перелом кісток склепіння черепа.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 121 та частиною першою статті 115 з поміткою «самогубство» Кримінального кодексу. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.