Пасхальні кошики отримали потребуючі тернополяни

Потребуючі тернополяни отримали великодні продуктові набори.

Традиційно напередодні Великодніх свят міська рада організовує передачу благодійних кошиків тернополянам, які потребують додаткового захисту чи опіки: інвалідам війни та Майдану, багатодітним матерям, ветеранам та іншим соціально незахищеним категоріям населення.

Для 115 тернополян були сформовані Великодні кошики, у які входили олія, крупи, паска, яйця та інші продукти. Частині потребуючих продукти вручили в управлінні соціальної політики, а тим, кому важко пересуватися, соціальні працівники принесли продукти додому.

«Для нас стало доброю традицією до Пасхи дарувати Великодні кошики людям, які потребують особливої допомоги та піклування, – каже міський голова Сергій Надал. – Тому сьогодні хочу сказати слова вдячності ветеранам та пенсіонерам, які розбудовували наше місто, учасникам АТО за те, що віддали здоров’я на захист України та багатодітним матерям за дітей, які будуть розвивати державу. Бажаю усім миру, спокою, благополуччя та гарно провести свята у родинному колі. Рясних Божих ласк!».