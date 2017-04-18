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Матері, яка «виховувавала» доньку кулаками і прив‘язувала мотузкою, присуджено 200 годин громадських робіт13-04-2017
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13-04-2017
У квартирах тернополян буде знову тепло
У Тернополі буде відновлено теплопостачання. Відповідне розпорядження підписав міський голова через різке зниження температури, яке прогнозує Гідрометцентр.
У першу чергу тепло подадуть у дитячі садочки, школи, лікарні та інші заклади охорони здоров’я, а у вівторок, 18 квітня, тепло з’явиться у всіх помешканнях тернополян.
Тепло подаватимуть у помешкання тернополян до сезонного потепління та початку справжньої літньої погоди, зазначають у мерії Тернополя.
Жителі міста можуть телефонувати на гарячу лінію 15-80, якщо постачальники не відновили постачання опалення.
Новини тернополян
Смертельне ДТП на Шумщині: погляд з іншого боку медалі
Понеділок, 10 квітня 2017
Понеділок, 10 квітня 2017
Пропонуємо нашим читачам ознайомитися з матеріалом від журналістки Олени Загородної, який надійшов до редакції "Часопису".
Кулінарний майстер-клас з приготування круасанів
Субота, 01 квітня 2017
Субота, 01 квітня 2017
Круасани з шоколадом - готують діти! Центр дитячого розвитку «Класики» у цю неділю, 2 квітня, о 14:00 запрошує на кулінарний майстер-клас з приготування круасанів з шоколадом.
Що робити, коли втратили Державний акт на право власності на земельну ділянку?
Четвер, 30 березня 2017
Четвер, 30 березня 2017
У зв’язку з створенням Державного земельного кадастру, запровадженням нових правил реєстрації земельних ділянок та прав на них дублікати державних актів на право власності на земельну ділянку у...
Англійська мова на допомогу медійній грамотності
Понеділок, 27 березня 2017
Понеділок, 27 березня 2017
Центр «Вікно в Америку» у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці розпочав реєстрацію бажаючих пройти курс англійської мови по медійній грамотності!
«Всьо схвачєно» або гра в «містечкове гестапо»
Неділя, 05 березня 2017
Неділя, 05 березня 2017
Мова піде не про Другу світову війну, а про сучасних забудовників. Ніхто не оскаржує право людей на власне житло. Однак, досить часто забудовники не зважають на сусідів, завдають їм, щонайменше,...
Завершується збір коштів на друк «Рідної абетки»
Понеділок, 27 лютого 2017
Понеділок, 27 лютого 2017
Краудфандинговий проект «Рідна абетка - народжена вільною» добігає кінця.
Харків і Тернопіль збудують містки громадської активності
Четвер, 23 лютого 2017
Четвер, 23 лютого 2017
В рамках проекту «Містки громадської активності» та Програми національних обмінів, що діє в Україні, активісти громадської організації «Товариство учасників руху» (м. Харків) завітали у Тернопіль та проводять низку...
Medialab розпочинає школу журналістики J-SCHOOL
П'ятниця, 17 лютого 2017
П'ятниця, 17 лютого 2017
У Тернополі стартують майстер-класи для тих, хто цікавиться журналістикою.
Приєднуйся до флешмобу «Крим – це Україна»
Понеділок, 13 лютого 2017
Понеділок, 13 лютого 2017
У вівторок 14 лютого 0 12:00 год. Комітет національної Дії проведе на Театральному майдані Тернополя акцію «Крим – це Україна».