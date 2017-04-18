У квартирах тернополян буде знову тепло

У Тернополі буде відновлено теплопостачання. Відповідне розпорядження підписав міський голова через різке зниження температури, яке прогнозує Гідрометцентр.

У першу чергу тепло подадуть у дитячі садочки, школи, лікарні та інші заклади охорони здоров’я, а у вівторок, 18 квітня, тепло з’явиться у всіх помешканнях тернополян.

Тепло подаватимуть у помешкання тернополян до сезонного потепління та початку справжньої літньої погоди, зазначають у мерії Тернополя.

Жителі міста можуть телефонувати на гарячу лінію 15-80, якщо постачальники не відновили постачання опалення.