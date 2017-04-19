19-22 квітня по всій Україні очікується холодна погода

19-22 квітня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря по всій Україні очікується холодна погода: температура вдень 2-9° тепла.

У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с, передає Український гідрометеорологічний центр.

У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей, 20-го квітня, попереджають про сходження снігових лавин (3 рівень).

На Тернопільщині 20-22 вночі температура знизиться від 0° до 3° градусів морозу. Вдень 5-9° градусів тепла. 22 квітня на території області передбачаються опади.