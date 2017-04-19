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Тернопільщина потерпає від львівського сміття. Сума збитків на півмільйона гривень

smittiaУ цьому році виявлено вже 13 фактів видалення відходів зі Львова на території Тернопільської області, наголошують у Державній екологічній інспекції.

Загальна площа засмічених земельних ділянок становить 2 тис. 689 м2. Загалом було скинуто 3 тис. 494 м куб. сміття, сума розрахованих збитків становить 0,5 млн грн.

А саме: у межах Беримівської сільської ради Зборівського району (двічі), Шумської міської ради, Пробіжнянської сільської ради Чортківського району, Монастириської міської ради (двічі), Малашовецької сільської ради Зборівського району, Курянівської сільської ради Бережанського району, Лановецької міської ради, Микулинецької селищної ради Теребовлянського району, Скала - Подільської селищної ради Борщівського району, Глібівської сільської ради Гусятинського району, Коцюбинчицької сільської ради Чортківського району (у загалонозоологічному заказнику місцевого значення «Коцюбинчики»).

Напрошується висновок, що такі діяння здійснюються за змовою. Органи місцевого самоврядування лише констатують факти скоєних порушень.

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