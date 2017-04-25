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Тернополянам на два дні відключать воду

nema vody 00011Тернополяни два дні будуть без води. У зв’язку з виконанням заходів, пов’язаних із плановим промиванням водопровідних мереж, від 00 год 26 квітня до 24 год 27 квітня буде припинено водопостачання частини Тернополя, а також довколишніх сіл.

“Без води будуть мешканці мікройонів “Пронятин”, “Кутківці”, “Дружба”, “Східний”, “БАМ”, “Аляска”, “Канада”, “Сонячний”, “Березовиця” та довколишніх сіл. Починаючи від ранку 27 квітня ,четвер, в окремих точках розподільчої мережі цих мікрорайонів може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, отже – непридатна для вживання в питних цілях чи для приготування їжі”, - наголошує в.о. начальника відділу водопровідно-каналізаційних мереж КП “Тернопільводоканал” Андрій Онищенко.

З пониженим тиском вода подаватиметься у помешкання жителів вулиць Оболоня, Бродівська, Лук'яновича, Стадникової, Чернівецька. Соняна, Новосонячна, Дівоча, Малишка, Клінічна.

З водою будуть мешканці Центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”, вулицю Текстильна ,2-22; Поліська (промислова зона), проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік)”.

“У період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов. Зокрема, це заміна пожежних гідрантів, заміна запірної арматури на вузлових місцях мережі, виконання робіт з підключення новозбудованих об’єктів, - зазначає Андрій Онищенко. - Цілком відновлено водопостачання Тернополя й довколишніх сіл буде вранці 28 квітня”.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності та зазначає, що промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, яка передбачається технологією експлуатації водопровідних мереж. Здійснюють її двічі на рік: навесні та восени. Мета – покращення якості питної води.

Повідомляє "Тернопільводоканал"

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