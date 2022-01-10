На Теребовлянщині чоловік проламав палицею знайомому череп

Близько тижня 33-річний житель Теребовлянської територіальної громади перебував дома з проломаним черепом. А коли вже біль став нестерпним, він звернувся до лікарні й ті повідомили у поліцію.

За словами начальника відділення поліції №3 Теребовлі Андрія Купчака, напередодні нового року, 31 грудня, до потерпілого прийшов знайомий. Між чоловіками виник конфлікт і гість схопив палицю й кілька разів вдарив нею господаря по голові. Чоловік втратив свідомість, але ні медиків, ні поліцію не викликав.

Дев'ятого січня жителю Теребовлянщини стало погано, дружина викликала швидку. Рентген показав, що у нього крововилив та перелом черепа. Чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення.

Встановили працівники поліції особу дебошира - це раніше судимий уродженець Закарпаття, 1993 року народження. Він притягувався до відповідальності за тілесні ушкодження. У суді розглядається й провадження згідно статті 345 ККУ Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Останній факт працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ст. 121 ККУ Умисне тяжке тілесне ушкодження.