Смертельна аварія на Зборівщині

Смертельна аварія трапилася 1-го травня на Зборівщині неподалік села Вільшанка.

Про аварію повідомив близько 16:49 сам водій автомобіля. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

На автодорозі Львів-Тернопіль водій автівки «SKODA Fabia» збив 25-річного чоловіка. За попередніми даними потерпілий перебігав проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу. Ця безпечність призвела до смерті. Травми пішохода виявилися несумісними з життям.

Шофер, відповідно до результатів медичного огляду, був тверезий, повідомляють у поліції.