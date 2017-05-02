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Смертельна аварія на Зборівщині
Смертельна аварія трапилася 1-го травня на Зборівщині неподалік села Вільшанка.
Про аварію повідомив близько 16:49 сам водій автомобіля. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.
На автодорозі Львів-Тернопіль водій автівки «SKODA Fabia» збив 25-річного чоловіка. За попередніми даними потерпілий перебігав проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу. Ця безпечність призвела до смерті. Травми пішохода виявилися несумісними з життям.
Шофер, відповідно до результатів медичного огляду, був тверезий, повідомляють у поліції.
Новини тернополян
У Ішкові на Тернопільщині відбувся шашковий турнір
Понеділок, 01 травня 2017
Понеділок, 01 травня 2017
У неділю, 30 квітня тут уже втретє провели місцеві змагання під назвою «Шашки в Ішкові».
Навіть після звільнення чиновник міськради Фостяк хоче «увірвати»
Неділя, 30 квітня 2017
Неділя, 30 квітня 2017
На електронну скриньку «Часопису» прийшов лист за підписом Івана К. Кілька днів тому отримала своє продовження епопея із земельною ділянкою на стику бульвару Симона Петлюри і вулицею 15 Квітня в Тернополі.
Смертельне ДТП на Шумщині: погляд з іншого боку медалі
Понеділок, 10 квітня 2017
Понеділок, 10 квітня 2017
Пропонуємо нашим читачам ознайомитися з матеріалом від журналістки Олени Загородної, який надійшов до редакції "Часопису".
Кулінарний майстер-клас з приготування круасанів
Субота, 01 квітня 2017
Субота, 01 квітня 2017
Круасани з шоколадом - готують діти! Центр дитячого розвитку «Класики» у цю неділю, 2 квітня, о 14:00 запрошує на кулінарний майстер-клас з приготування круасанів з шоколадом.
Що робити, коли втратили Державний акт на право власності на земельну ділянку?
Четвер, 30 березня 2017
Четвер, 30 березня 2017
У зв’язку з створенням Державного земельного кадастру, запровадженням нових правил реєстрації земельних ділянок та прав на них дублікати державних актів на право власності на земельну ділянку у...
Англійська мова на допомогу медійній грамотності
Понеділок, 27 березня 2017
Понеділок, 27 березня 2017
Центр «Вікно в Америку» у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці розпочав реєстрацію бажаючих пройти курс англійської мови по медійній грамотності!
«Всьо схвачєно» або гра в «містечкове гестапо»
Неділя, 05 березня 2017
Неділя, 05 березня 2017
Мова піде не про Другу світову війну, а про сучасних забудовників. Ніхто не оскаржує право людей на власне житло. Однак, досить часто забудовники не зважають на сусідів, завдають їм, щонайменше,...
Завершується збір коштів на друк «Рідної абетки»
Понеділок, 27 лютого 2017
Понеділок, 27 лютого 2017
Краудфандинговий проект «Рідна абетка - народжена вільною» добігає кінця.
Харків і Тернопіль збудують містки громадської активності
Четвер, 23 лютого 2017
Четвер, 23 лютого 2017
В рамках проекту «Містки громадської активності» та Програми національних обмінів, що діє в Україні, активісти громадської організації «Товариство учасників руху» (м. Харків) завітали у Тернопіль та проводять низку...