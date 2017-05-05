Ректор ТНЕУ, який був за кермом напідпитку та втік з місця ДТП, постане перед судом

Аварія трапилася у селі Велика Березовиця 3 травня близько 20:00. Водій автомобіля «Range Rover» вдарив «Opel» в районі кемпінгу й загубив свій бампер з номерами.

За словами перехожих, власник дорогої автівки і винуватець ДТП – ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий.

Водій джипа виїжджав з другорядної дороги на головну і не переконавшись у безпеці руху, врізався у легківку. Після удару чоловік не зупинився, а продовжив рух. Спинився десь за кілометр від місця аварії.

Очевидці ДТП викликали патрульних. Виїжджала на місце аварії і слідчо-оперативна група, проте на момент прибуття поліцейських ні водіїв уже не було, ні пошкоджених автомобілів.

За нашою інформацією, з місця події Андрія Крисоватого забрав Сергій Банах (керівник юридичного факультет ТНЕУ, в минулому - прокурор Тернополя) на автомобілі «Toyota Camry» з номерними знаками ВО0070АІ. Свідки також стверджують, що за кермом «Range Rover» водій був у нетверезому стані.

У поліції обіцяють, що водій позашляховика постане перед законом відповідно до статей кодексу про адмінправопорушення - 124-ї - порушення водіями правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та 122 - залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.