Депутатам-тушкам не вдалося втягнути голів ОСББ у внутрішньопартійний конфлікт (Документи)

Виключені зі ВО «Свобода» Іван Сороколіт, Роман Навроцький та Ігор Турський з останніх сил чіпляються за депутатський мандат.

Цього разу через вмовляння та навіть прямий шантаж вони намагалися залучитися підтримкою голів ОСББ Тернополя. Однак з 452 керівників ОСББ міста за підтримку «трійки» зрадників «Свободи» зібрали лише 58, що складає лише 12,8% від ОСББ міста.

Історія конфлікту

Нагадаємо, трьох депутатів міської ради Тернополя Івана Сороколіта, Ігоря Турського та Романа Навроцького виключили з ВО «Свобода» за порушення партійних принципів та підозру у корупційних діях. Активісти-«свободівців» під стінами міської ради вимагали від них скласти депутатські мандати, щоб не позорити партію. Однак, за підтримки депутатів з «Самопомочі», «БПП», та правоохоронців депутати-тушки намагалася прорватися у будівлю міської ради, спровокувавши бійки.

Після того, як зрадників не пустили на сесію міської ради, вони намагаються збирати підписи на свою підтримку, щоб не складати мандат. Логіка депутатів проста: «Так ми зобов’язувалися скласти мандат, але бачите, як нас підтримують люди. Тому ми складати мандат не будемо».

Позапартійні голови ОСББ проти «трійки-зрадників»

Івану Сороколіту було доручено за будь-яку ціну домогтися підписів голів ОСББ Тернополя, яких у Тернополі аж 452. Але Сороколіт вчергове зрадив. На цей раз своїх товаришів «по горю». Замість того, щоб у звернення голів ОСББ вписати всі три прізвища вигнанців із Свободи, він вписав лише себе.

Вже згодом, використовуючи доступ до закритої групи «ОСББ Тернопіль» у мережі Вайбер, Сороколіт і його помічниця почали змушувати членів ОСББ прийти у середу 03 травня в офіс партії «Самопоміч»!!! та підписати лист-звернення на підтримку трійки свободівських зрадників. Ось як Іван Сороколіт агітує за себе писати звернення:

Координатором збору підписів визначено депутата від Самопомочі та голову одного із ОСББ Сергія Лупака

Вдумайтеся, виключені зі скандалом колишні депутати зі «Свободи» буквально через тиждень вже знайшли собі приміщення у партійному офісі «Самопомочі». Такі українські реалії, коли людям неважлива ідеологія чи партійні принципи, а важливий мандат за будь-яку ціну. Не витримали тиску 58 голів ОСББ, а це лише 12,8% від загальної кількості ОСББ міста. Іншими словами голови ОСББ не підділись шантажу депутата-тушки Сороколіта.

Позапартійні голови ОСББ не підтримали зрадника-одинака

Побачивши повне неприйняття ідеї з боку голів ОСББ підписуватися на підтримку трійки-зрадників, Іван Сорколіт вирішив зіграти лише за себе. Свого часу, як член фракції «Свобода», Сороколіт брав участь у розробці програми підтримки ОСББ, яку ініціював міський голова Сергій Надал. Саме цим екс-свободівець аргументував свою вимогу до голів ОСББ дати підпис на його підтримку: «я вам допомагав, тому ви маєте мене підтримати». Хоча програму розробляли фахівці мерії та її фінансування здійснювалося з міського бюджету. І це заслуга всього складу міської ради.

Також Сороколіт вдався до шантажу: якщо його змусять покласти мандат, витрати на ремонтні роботи по ОСББ не будуть затверджені міською радою.

Тиск і шантаж на голів ОСББ не подіяв. Це свідчить, що у Тернополі не терплять зрадників, ненавидять корупціонерів. І такий менталітет тернополян не зламати ні шантажем, ні вмовляннями, ні підкупом.

Подаємо повний список голів ОСББ, які стали заручниками внутріпартійного свободівського конфлікту.

За інформацією «Тернопіль Наживо»