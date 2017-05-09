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Смертельна ДТП з BMW: за кермом був поліцейський (фото)

PM774image001У нічній автопригоді неподалік села Ягільниця Чортківського району загинув чоловік.

9 травня близько 1-ої години ночі водій автомобіля BMW-530, рухаючись автодорогою Домано-Ковель-Чернівці-Тереблече, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої ситуації і як результат - з’їхав у кювет й там перекинувся.

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В іномарці перебувало четверо пасажирів. Один з них - чортківчанин, 1988 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Трьох інших з травмами доправили до лікарні.

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За кермом автомобіля перебував працівник Чортківського відділу поліції. Одразу після ДТП він залишив місце події, зазначають у Відділі комунікації ГУНП Тернополя.

Факт внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Прокуратура веде слідство по даній справі. Інспекція з особового складу управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області проводить перевірку та встановлює всі обставини аварії.

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