Через чужу необережність у зоні АТО загинув 21-річний боєць

На сході України в зоні антитерористичної операції загинув наш земляк Ярослав Смолінський, родом з села Дітківці Зборівського району. Хлопцеві виповнився 21 рік.

Юний боєць загинув 8 травня в результаті необережного поводження зі зброєю товариша по службі, який випадково вистрелив йому в серце.

Ярослав служив в підрозділі Нацгвардії в Ужгороді, потім підписав контракт і відправився воювати на схід України. Був бійцем 2-ї окремої Галицької бригади Нацгвардії України. Провоював трохи більше місяця - через тиждень повинна була бути ротація.

Інформацію про загибель Ярослава Смолінського підтвердили у військкоматі.