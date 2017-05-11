Останні новини

Син ректора ТНЕУ прийшов до поліції з зізнанням

6778 01 01Правоохоронці розслідують дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася у селі Велика Березовиця 3-го травня близько 20:00. Там зіткнулися автомобілі «Opel» та «Range Rover».

Водій джипа виїжджав з другорядної дороги на головну і не переконавшись у безпеці руху, врізався у легківку. Після удару чоловік не зупинився, а продовжив рух. Спинився десь за кілометр від місця аварії.

Виїжджала на місце аварії і слідчо-оперативна група, проте на момент прибуття поліцейських ні водіїв уже не було, ні пошкоджених автомобілів.

За словами очевидців, за кермом «Range Rover» був ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий у нетверезому стані.

Проте до поліції зявився син власника позашляховика і заявив, що на момент ДТП саме він перебував за кермом автівки. 

На водія «Opel» склали протокол відповідно до статті 122 КУпАП - залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Справа передана до суду. Відповідатиме за цією ж статтею і кермувальник іншого транспорту, наголошують у поліції. Окрім цього, водія позашляховика звинувачують ще й у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів відповідно до статті 124 КУпАП.

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Новини тернополян

Шумчанам презентували роботу бару «Таверна»
П'ятниця, 05 травня 2017
Thumbnail Шумський районний центр зайнятості організував презентацію роботи бару «Таверна» ФОП Петренко Алли Мелетіївни.
Звернення від приватного підприємця Андрія Журавля
Середа, 03 травня 2017
Thumbnail До редакції надійшло звернення від приватного підприємця Андрія Журавля. Шановні мешканці міста! Мене, як приватного підприємця та жителя Тернополя, змусили звернутися до Вас обставини, які пов’язані із...
У Ішкові на Тернопільщині відбувся шашковий турнір
Понеділок, 01 травня 2017
Thumbnail У неділю, 30 квітня тут уже втретє провели місцеві змагання під назвою «Шашки в Ішкові».
Навіть після звільнення чиновник міськради Фостяк хоче «увірвати»
Неділя, 30 квітня 2017
Thumbnail На електронну скриньку «Часопису» прийшов лист за підписом Івана К. Кілька днів тому отримала своє продовження епопея із земельною ділянкою на стику бульвару Симона Петлюри і вулицею 15 Квітня в Тернополі.
Смертельне ДТП на Шумщині: погляд з іншого боку медалі
Понеділок, 10 квітня 2017
Thumbnail Пропонуємо нашим читачам ознайомитися з матеріалом від журналістки Олени Загородної, який надійшов до редакції "Часопису".
Кулінарний майстер-клас з приготування круасанів
Субота, 01 квітня 2017
Thumbnail Круасани з шоколадом - готують діти! Центр дитячого розвитку «Класики» у цю неділю, 2 квітня, о 14:00 запрошує на кулінарний майстер-клас з приготування круасанів з шоколадом.
Що робити, коли втратили Державний акт на право власності на земельну ділянку?
Четвер, 30 березня 2017
Thumbnail У зв’язку з створенням Державного земельного кадастру, запровадженням нових правил реєстрації земельних ділянок та прав на них дублікати державних актів на право власності на земельну ділянку у...
Англійська мова на допомогу медійній грамотності
Понеділок, 27 березня 2017
Thumbnail Центр «Вікно в Америку» у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці розпочав реєстрацію бажаючих пройти курс англійської мови по медійній грамотності!
«Всьо схвачєно» або гра в «містечкове гестапо»
Неділя, 05 березня 2017
Thumbnail Мова піде не про Другу світову війну, а про сучасних забудовників. Ніхто не оскаржує право людей на власне житло. Однак, досить часто забудовники не зважають на сусідів, завдають їм, щонайменше,...