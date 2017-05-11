Син ректора ТНЕУ прийшов до поліції з зізнанням

Правоохоронці розслідують дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася у селі Велика Березовиця 3-го травня близько 20:00. Там зіткнулися автомобілі «Opel» та «Range Rover».

Водій джипа виїжджав з другорядної дороги на головну і не переконавшись у безпеці руху, врізався у легківку. Після удару чоловік не зупинився, а продовжив рух. Спинився десь за кілометр від місця аварії.

Виїжджала на місце аварії і слідчо-оперативна група, проте на момент прибуття поліцейських ні водіїв уже не було, ні пошкоджених автомобілів.

За словами очевидців, за кермом «Range Rover» був ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий у нетверезому стані.

Проте до поліції з’явився син власника позашляховика і заявив, що на момент ДТП саме він перебував за кермом автівки.

На водія «Opel» склали протокол відповідно до статті 122 КУпАП - залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Справа передана до суду. Відповідатиме за цією ж статтею і кермувальник іншого транспорту, наголошують у поліції. Окрім цього, водія позашляховика звинувачують ще й у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів відповідно до статті 124 КУпАП.