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Зупинка «Кооперативний технікум» не працюватиме кілка днів
Декілька днів у Тернополі не працюватиме зупинка «Кооперативний технікум».
З 14 по 16 травня 2017 року буде частково перекрито рух транспорту на вул. Руська (від вул. Й.Сліпого до вул. Замкової, в районі зупинки громадського транспорту до осі вулиці).
Там триватиме поточний ремонт асфальтобетонного покриття зі стабілізацією основи методом холодного ресайклінгу.
На час проведення асфальтування зупинка «Кооперативний технікум» функціонувати не буде. Тролейбусні маршрути №№1, 2, 5, 11 в напрямку району «Дружба» проходитимуть вулицями Руською, Острозького, Шептицького, Живова зі всіма зупинками.
Повідомляє прес-служба ТМР
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