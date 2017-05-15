Тернополяни два дні будуть без води

Тернополянам на два дні відключать воду.

Через промиванням водопровідних мереж, від 00 год 23 травня до 24 год 24 травня буде припинено водопостачання у мікрорайонах: Центр, Старий парк, Новий світ; вулицях: Поліська (промислова зона), Бродівська, Стадникова, Текстильна: 2-22, Малишка, Глибока, Глиняна, Дівоча, Татарська.

24 травня зранку в окремих точках розподільчої мережі цих мікрорайонів та вулиць може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, яка є непридатною для вживання в питних цілях чи для приготування їжі.

У період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов. Зокрема, це заміна пожежних гідрантів, заміна запірної арматури на вузлових місцях мережі, виконання робіт з підключення новозбудованих об’єктів.

Цілком відновлено водопостачання Тернополя буде вранці 25 травня.

Промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, яка передбачається технологією експлуатації водопровідних мереж. Здійснюють її двічі на рік: навесні та восени. Мета – покращення якості питної води.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності.