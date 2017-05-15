Останні новини

Тернополяни два дні будуть без води

voda nema 21 1Тернополянам на два дні відключать воду.

Через промиванням водопровідних мереж, від 00 год 23 травня до 24 год 24 травня буде припинено водопостачання у мікрорайонах: Центр, Старий парк, Новий світ; вулицях: Поліська (промислова зона), Бродівська, Стадникова, Текстильна: 2-22, Малишка, Глибока, Глиняна, Дівоча, Татарська.

24 травня зранку в окремих точках розподільчої мережі цих мікрорайонів та вулиць може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, яка є непридатною для вживання в питних цілях чи для приготування їжі.

У період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов. Зокрема, це заміна пожежних гідрантів, заміна запірної арматури на вузлових місцях мережі, виконання робіт з підключення новозбудованих об’єктів.

Цілком відновлено водопостачання Тернополя буде вранці 25 травня.

Промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, яка передбачається технологією експлуатації водопровідних мереж. Здійснюють її двічі на рік: навесні та восени. Мета – покращення якості питної води.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності.

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Новини тернополян

Юні тернополяни обирали майбутню професію
Вівторок, 16 травня 2017
Thumbnail У Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі відбувся День відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів та їх батьків.
Шумчанам презентували роботу бару «Таверна»
П'ятниця, 05 травня 2017
Thumbnail Шумський районний центр зайнятості організував презентацію роботи бару «Таверна» ФОП Петренко Алли Мелетіївни.
Звернення від приватного підприємця Андрія Журавля
Середа, 03 травня 2017
Thumbnail До редакції надійшло звернення від приватного підприємця Андрія Журавля. Шановні мешканці міста! Мене, як приватного підприємця та жителя Тернополя, змусили звернутися до Вас обставини, які пов’язані із...
У Ішкові на Тернопільщині відбувся шашковий турнір
Понеділок, 01 травня 2017
Thumbnail У неділю, 30 квітня тут уже втретє провели місцеві змагання під назвою «Шашки в Ішкові».
Навіть після звільнення чиновник міськради Фостяк хоче «увірвати»
Неділя, 30 квітня 2017
Thumbnail На електронну скриньку «Часопису» прийшов лист за підписом Івана К. Кілька днів тому отримала своє продовження епопея із земельною ділянкою на стику бульвару Симона Петлюри і вулицею 15 Квітня в Тернополі.
Смертельне ДТП на Шумщині: погляд з іншого боку медалі
Понеділок, 10 квітня 2017
Thumbnail Пропонуємо нашим читачам ознайомитися з матеріалом від журналістки Олени Загородної, який надійшов до редакції "Часопису".
Кулінарний майстер-клас з приготування круасанів
Субота, 01 квітня 2017
Thumbnail Круасани з шоколадом - готують діти! Центр дитячого розвитку «Класики» у цю неділю, 2 квітня, о 14:00 запрошує на кулінарний майстер-клас з приготування круасанів з шоколадом.
Що робити, коли втратили Державний акт на право власності на земельну ділянку?
Четвер, 30 березня 2017
Thumbnail У зв’язку з створенням Державного земельного кадастру, запровадженням нових правил реєстрації земельних ділянок та прав на них дублікати державних актів на право власності на земельну ділянку у...
Англійська мова на допомогу медійній грамотності
Понеділок, 27 березня 2017
Thumbnail Центр «Вікно в Америку» у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці розпочав реєстрацію бажаючих пройти курс англійської мови по медійній грамотності!