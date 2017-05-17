Чоловіка хотіли підірвати у власному автомобілі. «Снаряд прикріплений до мого авта» - таке повідомлення надійшло до правоохоронців Борщівського відділення поліції від мешканця села Устя.

Як розповів 36-річний власник автомобіля ввечері 15 травня, він вирішив подивитись до свого «ГАЗ-53» й дещо полагодити.

Коли оглядав машину житель Борщівського району помітив предмет схожий на снаряд, прикріплений дротом до вихлопної труби автомобіля. Про знахідку повідомив правоохоронців.

На місце події прибули місцеві правоохоронці та вибухотехніки. За словами головного спеціаліста – вибухотехніка ВТВ Головного управління Нацполіції Віталія Ярушенка, виявлений снаряд - часів Другої світової війни 37 мм, виробництва Німеччини. Боєприпас був цілком боєздатним, та міг призвести до фатальних наслідків.

Снаряд вилучили та знешкодили у безпечному місці.

Працівники поліції не виключають той факт, що чоловіка хотіли підірвати навмисне через конфлікт. Адже 14 квітня чоловік з ножовим пораненням грудної клітки потрапив до районної лікарні. Отримані травми потерпілий отримав у ході сварки з колишнім чоловіком своєї співмешканки.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування відповідно до частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України, зазначають у поліції.

Ситуацію розслідують.