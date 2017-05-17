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Чоловіка хотіли підірвати у власному автомобілі

PM52image0061Чоловіка хотіли підірвати у власному автомобілі. «Снаряд прикріплений до мого авта» - таке повідомлення надійшло до правоохоронців Борщівського відділення поліції від мешканця села Устя.

Як розповів 36-річний власник автомобіля ввечері 15 травня, він вирішив подивитись до  свого «ГАЗ-53» й дещо полагодити.

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Коли оглядав машину житель Борщівського району помітив предмет схожий на снаряд, прикріплений дротом до вихлопної труби автомобіля. Про знахідку повідомив правоохоронців.

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На місце події прибули місцеві правоохоронці та вибухотехніки. За словами головного спеціаліста – вибухотехніка ВТВ Головного управління Нацполіції Віталія Ярушенка, виявлений снаряд - часів Другої світової війни 37 мм, виробництва Німеччини. Боєприпас був цілком боєздатним, та міг призвести до фатальних наслідків.

Снаряд вилучили та знешкодили у безпечному місці.

Працівники поліції не виключають той факт, що чоловіка хотіли підірвати навмисне через конфлікт. Адже 14 квітня чоловік з ножовим пораненням грудної клітки потрапив до районної лікарні. Отримані травми потерпілий отримав у ході сварки з колишнім чоловіком своєї співмешканки.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування відповідно до частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України, зазначають у поліції.

Ситуацію розслідують.

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