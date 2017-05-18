Тролейбус №9 сьогодні і завтра не їздитиме

У зв’язку з ремонтними роботами на проспекті Злуки (від магазину «Білий лебідь» до транспортної розв’язки вулиць Злуки – Тарнавського – Є. Коновальця) буде частково перекрито рух транспорту на даній ділянці.

Через це 18 та 19 травня тролейбус №9 не курсуватиме.

Рейси тролейбусів маршруту №7 в напрямку до БГ «Епіцентр» виконуватимуться виключно через вул. Київську.

У міській раді просять вибачення за тимчасові незручності.