Що декларує скандальний заступник начальника обласної поліції

Нагадаємо нашим читачам, що мова йде про одіозного заступника начальника поліції Олега Ляховича, якого активісти неодноразово намагалися звільнити з роботи через його корупційні дії. Проте, завдяки міністерському "даху" в особі керівника кадрів МВС України Віктора Слівінського, йому постійно вдається утримуватися на своїй посаді.

Згідно із декларацією про доходи за 2016 рік Олег Ляхович є власником автомобіля «Тойота РАВ -4» 2008 року випуску та автівки ВАЗ 21099 2003 року випуску. Його ж дружина володіє автівкою «Део Матіз» 2006 року випуску.

Крім того, в Олега Ляховича є садовий будинок у Тернополі площею 233,5 кв. м та квартира площею 46,5 кв. м. У його власності також перебуває земельна ділянка площею 1200 кв. м в Україні, точнішого її місця розташування не вказано. Його ж дружина володіє земельною ділянкою у Тернополі площею 603 кв. м.

За рік сім’я Ляховичів заробила 244 тис. 962 грн. З них 193 тис. 289 грн. – зарплата Олега Ляховича, 4 тис. 904 грн. – його пенсія, 3 тис. 438 грн. – профспілкова допомога, 43 тис. 331 грн. – дохід від зайняття підприємницькою діяльністю його дружини.

Нагадаємо, Олег Ляхович в органах внутрішніх справ з 1995 року. Службу в міліції розпочав з посади інспектора охорони відділення кадрів відділу Державної служби охорони. Пройшов шлях від інспектора відділу кадрів обласної міліції до начальника управління кадрового забезпечення.

З травня 2014 року призначений заступником начальника УМВС України в Тернопільській області. З листопада 2015 року – заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

За матеріалами galas.te.ua