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Працівники веслувальної бази наловили риби на 32 000 гривень

ryba 281011Працівники веслувальної бази на Тернопільському ставі займались браконьєрством.

Громадські активісти Протидія корупції та моніторинг екології «Скеля» спільно з місцевими рибалками піймали на гарячому трьох чоловіків. Зловмисники розкинули сітки на території дальнього пляжу.

Браконьєри намагалися втекти та сховатися у приміщенні бази. Проте активісти викликали слідчо-оперативну групу, патрульних й представників муніципальної поліції.

Під час огляду приміщення бази, правоохоронці вилучили близько 15 сіток, більшість з яких ручної роботи, лебідку, биту, гаки для пошуку сіток, шнурки та інше обладнання для незаконної риболовлі.

Основна знахідка активістів - це дороговартісна риба. Ринкова ціна ляща сьогодні 301 гривня за штуку, а судак вартує майже 900 гривень. Більшість рибин були з ікрою.

Сума збитків, каже директор громадської організації Андрій Об'єщик, коливається в районі тридцяти двох тисяч гривень. Громадський активіст вважає, що незаконний вилов тривав постійно з метою промислового виробництва.

Правоохоронці встановили особи браконьєрів - двоє з них - це працівники веслувальної бази. Директор закладу запевнив, що уже готується наказ про їхнє звільнення.

Зазначимо, що в Україні до 10 червня заборонений масовий вилов риби у зв'язку з нерестом.

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