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Подружжя судитимуть за кримінальний бізнес

23137 1 large1Подружжя судитимуть за гральний бізнес організований на Тернопіллі.

Незважаючи на зрілий вік, адже чоловікові вже за п’ятдесят, а  жінка 1968 року народження,  пара тривалий час займалася криміналом.

Зі слів старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Олександра Процака, підозрюваний спочатку організовував гральні заклади під виглядом надання інтернет-послуг,  а згодом маскував протизаконну діяльність під розповсюдження державних лотерей.

«Організація та проведення азартних ігор здійснювалась у дев’яти закладах. Зокрема,  у Тернополі по вулиці Київській, на Майдані Перемоги,  біля залізничного вокзалу, по вулиці Лесі Українки, а також у Чорткові. Усі приміщення були орендовані  від імені підставної особи, - розповідає Олександр Процак.- Для зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку використовувалися  персональні комп’ютери у яких задля приховування злочинної діяльності були відсутні жорсткі диски. Натомість доступ до азартних ігор у віртуальному казино забезпечувався шляхом під’єднання до комп’ютерів USB флеш-накопичувачів із програмним забезпеченням для роботи з електронною платіжною системою та підключення до мережі Інтернет».

В організації кримінального бізнесу чоловікові активно допомагала 48-річна дружина. Жінка числилася серед персоналу – була адміністратором в одному з гральних закладів. Та, в трудовому договорі, задля конспірації, були прописані інші обов’язки - обслуговування клієнтів комп’ютерного клубу.

Під час досудового розслідування вдалося зібрати усі необхідні докази, аби довести причетність подружжя до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, зазначають в обласному Відділі комунікації поліції. Справу передано до суду.

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