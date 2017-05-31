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Гройсман перевірив, як ремонтують дороги

dsc 0795В рамках робочої поїздки Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман побував на Тернопільщині.

Він оглянув 306 кілометр дороги державного значення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, де ведуться ремонтні роботи.

Під час огляду дороги Прем’єр-міністр зазначив «Наразі уже дві третини робіт по багатьох областях завершені. Але хочу підкреслити, що ще дуже багато потрібно зробити. Я переконаний, що при такому підході за кілька років ми вже зможемо вийти на зовсім іншу якість українських доріг. Наразі ж важливі якісні технології, якісні матеріали і максимально ефективне використання ресурсів».

Знаковим є те, за словами Володимира Гройсмана, що торік на ремонт доріг лише у Тернопільській області було виділено 200 мільйонів гривень. Цього ж року ця цифра зросла втричі й становить 600 мільйонів гривень. «У планах також внести пропозицію на розгляд парламенту, щоб розпочати більш масштабний ремонт дороги Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-Одеса. Адже це дуже важлива магістраль для України в цілому», – підкреслив Прем’єр-міністр України.

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За словами, керівника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдана Юлика, протяжність дороги Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече територією Тернопільської області складає 80,6 км. У 2015-16 роках було відремонтовано ділянку протяжністю 7,91 км. З початком сприятливих погодних умов ремонтні роботи відновилися. Наразі, за словами Богдана Юлика, у найближчих планах відремонтувати наступні 35 км - фінансування на даний відрізок є.  «Щоб відремонтувати дорогу М-19 повністю, потрібно дофінансувати ще 28 км дороги, а це близько 280 мільйонів гривень. Наразі на даній ділянці дороги триває поточний середній ремонт. На об’єкті задіяно – 33 одиниці техніки, щоденно працюють понад 60 робітників», - уточнив він.

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