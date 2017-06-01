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До тернопільського «бізнесмена» з’їжджались наркозалежні з усієї області

000047cbТернополянин вдома організував наркопритон. До тернопільського «бізнесмена» зїжджались клієнти з усієї області.

Понад два кілограми маку, двадцять грам готового опію, приладдя для виготовлення наркосировини та прекурсори – знайшли в помешканні жителя масиву Дружба.

До поліції неодноразово зверталися сусіди чоловіка зі скаргами про неприємний різкий запах ацетону, про невідомих та підозрілих людей, які постійно вештаються навколо їхніх будинків, а також про масу використаних шприців на прибудинкових територіях.

У ході проведених оперативних заходів вияснилось, що наркопритон у власному будинку на території приватного сектору, облаштував 43-річний місцевий житель. Він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркозлочини.

Начальник підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області Михайло Димида каже, що власник оселі дозволяв наркозалежним особам приходити до нього, виготовляти наркотик і на місці споживати його.

Плату брав наркосировиною або готовим опієм. Клієнтами були наркозалежні з усієї Тернопільської області. В день до нього заходило «по справах» від 5 до 10 людей.

Під час оперативних заходів порушника піймали на гарячому. Чоловікові оголосили підозру відповідно до статті 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та 317 – організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України.

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