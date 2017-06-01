Помер екс-глава УГКЦ Любомир Гузар

Екс-глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя.

«31 травня 2017 року, о 18:30, на 85-му році життя, після важкої недуги, відійшов до вічності Блаженніший Любомир (Гузар), Архиєпископ-емерит УГКЦ», - сказано в офіційному повідомленні УГКЦ.

Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 року у Львові. Тут закінчив народну школу та перший клас гімназії. У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну, а у 1949 році переїхала до США.

Майбутній очільник УГКЦ вивчав філософію в Колегії святого Василія, де в 1954 році одержав ступінь бакалавра. Богословські студії відбув у Вашингтонському католицькому університеті.

У 1958 році його висвятили на священика для служіння в Стемфордській єпархії.

В 1969 році переїхав до Рима для продовженим богословських студій, які завершив доктором богослов'я в 1972 році.

У 1993 році повернувся до України. У 1996 року владика Любомир призначений Єпископом-помічником Глави Української Греко-Католицької Церкви, у 2001 році ― Верховним Архиєпископом УГКЦ. Тоді ж Папа Іван Павл ІІ призначив його кардиналом католицької церкви.

З ініціативи владики Любомира у серпні 2005 року осідок Глави УГКЦ перенесли зі Львова до Києва. Офіційним керівником УГКЦ Любомир Гузар пробув десять років.

В 2011 році за станом здоров’я пішов у відставку. Його наступником став Святослав Шевчук.