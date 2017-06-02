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Водій трактора переїхав велосипедиста
Під колесами трактора загинув велосипедист. 1 червня у селі Новосілка Підволочиського району не розминулися велосипедист та тракторист.
Транспортні засоби рухалися сільською дорогою на зустріч один одному. Проте інтервал між ними був недостатній і під колесами трактора опинився 69-річний місцевий житель.
Шансів вижити у чоловіка не було, оскільки сільськогосподарський транспорт переїхав його.
За попередньою інформацією водій трактора був тверезий, а от стан загиблого буде відомий лише після проведення судово-медичної експертизи. Триває слідство.
Новини тернополян
Безробітні жителі Тернопілля можуть безкоштовно вивчати англійську
П'ятниця, 02 червня 2017
П'ятниця, 02 червня 2017
На Тернопільщині безробітні мають можливість безкоштовно вивчати англійську.
На Гусятинщині відбувся Турнір пам'яті Тані Сосновської
Середа, 31 травня 2017
Середа, 31 травня 2017
Традиційний турнір з волейболу серед жіночих команд вже п’ятий раз зібрав любителів цього виду спорту.
Звернення власника ділянки на Петлюри до депутатів та громадськості
Понеділок, 29 травня 2017
Понеділок, 29 травня 2017
До редакції «Часопису» надійшло звернення за підписом Андрія Журавля. Шановні депутати, громадські активісти, тернополяни!
Майбутні чемпіони-легкоатлети зростають у Залізцях
Неділя, 28 травня 2017
Неділя, 28 травня 2017
На шкільному стадіоні смт. Залізці, Зборівського району, що на Тернопільщині, вперше відбулися змагання з легкої атлетики серед учнів 1-4 класів та дітей старшої групи ДНЗ.
День кар'єри «PROFIT DAY» у Тернополі
П'ятниця, 26 травня 2017
П'ятниця, 26 травня 2017
В Українському домі «Перемога» у м. Тернополі відбувся День кар'єри «PROFIT DAY», співорганізатором якого виступив Тернопільський обласний центр зайнятості.
Юні тернополяни обирали майбутню професію
Вівторок, 16 травня 2017
Вівторок, 16 травня 2017
У Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі відбувся День відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів та їх батьків.
Шумчанам презентували роботу бару «Таверна»
П'ятниця, 05 травня 2017
П'ятниця, 05 травня 2017
Шумський районний центр зайнятості організував презентацію роботи бару «Таверна» ФОП Петренко Алли Мелетіївни.
Звернення від приватного підприємця Андрія Журавля
Середа, 03 травня 2017
Середа, 03 травня 2017
До редакції надійшло звернення від приватного підприємця Андрія Журавля. Шановні мешканці міста! Мене, як приватного підприємця та жителя Тернополя, змусили звернутися до Вас обставини, які пов’язані із...
У Ішкові на Тернопільщині відбувся шашковий турнір
Понеділок, 01 травня 2017
Понеділок, 01 травня 2017
У неділю, 30 квітня тут уже втретє провели місцеві змагання під назвою «Шашки в Ішкові».