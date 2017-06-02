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Водій трактора переїхав велосипедиста

DTPПід колесами трактора загинув велосипедист. 1 червня у селі Новосілка Підволочиського району не розминулися велосипедист та тракторист.

Транспортні засоби рухалися сільською дорогою на зустріч один одному. Проте інтервал між ними був недостатній і під колесами трактора опинився 69-річний місцевий житель.

Шансів вижити у чоловіка не було, оскільки сільськогосподарський транспорт переїхав його.

За попередньою інформацією водій трактора був тверезий, а от стан загиблого буде відомий лише після проведення судово-медичної експертизи. Триває слідство.

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