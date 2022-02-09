Двоє людей загинуло підчас пожеж у Кременецькому р-ні

Взимку зростає кількість пожеж у житловому секторі, що призводять не лише до значних матеріальних збитків, але й до загибелі людей.

Як зазначають в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, спочатку року на Тернопільщині, виникло 99 пожеж, внаслідок, яких загинули дев’ять людей. Причини різні. Зазвичай до виникнення пожеж у помешканнях призводить нехтування елементарними правилами пожежної та, в першу чергу, власної безпеки: паління у ліжку, перенавантаження або несправність електромережі, порушення пожежної безпеки під час експлуатації опалювальних приладів тощо.

Останні два трагічних випадки зареєстровано 8 лютого. Цього дня в Тернопільській області виникли дві пожежі, внаслідок яких загинули дві людини.

Надзвичайні події сталися в житлових будинках, в селах с. Вовківці Великодедеркальської та Молотків Лановецької територіальних громад Кременецького району. В обох випадках вогнем знищені ліжка та речі домашнього вжитку на площі 2 м.кв, а на місцях подій виявлені тіла власників помешкань, громадян 1942 та 1949 років народження, без ознак життя.

В с. Вовківці пожежа самоліквідувалася до прибуття місцевої пожежної команди. Причина її виникнення та матеріальні збитки встановлюються. А в с. Молотків ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час куріння. Пожежно-рятувальні підрозділи для гасіння даної пожежі не викликались.