Інформація поширена Автомайданом виявилась звичайною неправдою (Відео)

Керівник муніципальної поліції Тернополя Ігор Максимів спростував інформацію поширену вчора від імені тернопільського Автомайдану про можливий тиск на нього у справі про затримання хабарника внутрішньою службою безпеки поліції.

“Стосовно вчорашніх подій жодного тиску зі сторони керівництва міської ради на мене вчинялося. Прохання не поширювати неправдиву інформацію автомайдану. У цій справі мною було вчинено абсолютно всі дії передбачені чинним законодавством”, – зазначив керівник муніципальної поліції Тернополя Ігор Максимів на своїй сторінці у facebook.

Свої слова Ігор Максимів підтвердив й в офіційному відео коментарі.

Нагадаємо, близько 12 годин тому на сторінці Автомайдану у мережі facebook з’явилася інформація з посиланням на “власні джерела” автомайданівців про нібито вчинення тиску на керівника муніципальної поліції Ігоря Максиміва зі сторони керівництва ТМР з вимогою забрати заяву про злочин, яка фігурує у справі затримання представника поліції на хабарі.

Прикро, що така авторитетна організація народжена Революцією Гідності вдається до таких низьких провокацій.

https://www.youtube.com/watch?v=GIoLxTSV-Qk

За інформацією http://ternopil.te.ua